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Сегодня, 16:10

Кириллова и Терентьев стали победителями «Красногорской лыжни»

Алина Савинова
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Представляющий Архангельскую область и Ненецкий автономный округ Александр Терентьев одержал победу в спринте классическим стилем в рамках «Красногорской лыжни».

Второе место занял Константин Тиунов, выступающий за Москву. Третьим стал Иван Безматерных (ЯНАО/Пермский край).

У женщин гонку выиграла Анастасия Кириллова (ХМАО-Югра). Дарья Непряева (Республика Татарстан) финишировала второй. Тройку лидеров замкнула белоруска Анна Мачехина.

Соревнования проходили 27-28 декабря в подмосковном Красногорске. В среду состоялись две спринтерские гонки свободным стилем. В них победу одержали представительница Белоруссии Анна Королева и Денис Филимонов.

Александр Терентьев
Анастасия Кириллова
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