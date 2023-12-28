Кириллова и Терентьев стали победителями «Красногорской лыжни»

Представляющий Архангельскую область и Ненецкий автономный округ Александр Терентьев одержал победу в спринте классическим стилем в рамках «Красногорской лыжни».

Второе место занял Константин Тиунов, выступающий за Москву. Третьим стал Иван Безматерных (ЯНАО/Пермский край).

У женщин гонку выиграла Анастасия Кириллова (ХМАО-Югра). Дарья Непряева (Республика Татарстан) финишировала второй. Тройку лидеров замкнула белоруска Анна Мачехина.

Соревнования проходили 27-28 декабря в подмосковном Красногорске. В среду состоялись две спринтерские гонки свободным стилем. В них победу одержали представительница Белоруссии Анна Королева и Денис Филимонов.