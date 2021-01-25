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На Большунова подали заявление в полицию после скандала в Лахти

11:53
Скандальный финиш в эстафете Александра Большунова. Фото AFP
Скандальный финиш в эстафете Александра Большунова. Фото AFP
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На российского лыжника Александра Большунова подали заявление в полицию, утверждает финский телеканал «МТВ3».

Это произошло после инцидента во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. Россиянин ударил финского лыжника Йони Мяки в финишном спурте, когда тот перегородил ему дорогу и тем самым отказался от честной борьбы.

Александр Большунов въехал в&nbsp;Йони Мяки.Большунов едва не прибил финна. Александра довели, но так нельзя

Полиция финского региона Хяме получила заявление от двух граждан о нанесении увечий. Их имена не уточняются. Теперь органам власти предстоит разобраться, соотвествуют ли действия Большунова этой статье и стоит ли начинать предварительное расследование.

Большунов был дисквалифицирован жюри этапа за неспортивное поведение, из-за чего его команда лишилась третьего места. Бронза перешла второй сборной России, которая пришла к финишу четвертой.

Норвегия стала первой, Финляндия заняла второе место.

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