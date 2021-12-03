Губерниев высказался об отсутствии россиян в финалах спринтов в Лиллехаммере

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высказался по поводу того, что ни женщины, ни мужчины не смогли выйти в финал спринтов коньковым ходом на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«И лыжники сегодня разочаровали, все россияне в спринте мимо финала! А вот биатлонисты в выходные всех победят!» — написал Губерниев.

Большунов в полуфинальном забеге занял третье место, которого оказалось недостаточно для выхода в следующую стадию. Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых вылетели на стадии четвертьфинала.