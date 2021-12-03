Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» высказался о выходе Александра Большунова в полуфинал спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Мы все хорошо знаем уровень Александра. Выход в полуфинал — это далеко не его предел. Сегодня были определенные проблемы. Случилось два обидных сбоя. Это не позволило Саше пройти в финал, а там уже мог быть любой расклад. Почему Устюгов вылетел на стадии четвертьфинала? На сегодняшний день у него такой уровень, такие результаты», — сказал Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Российский лыжник Александр Большунов вышел в полуфинал спринта свободным стилем на этапе Кубка Мира по лыжам в Лиллехаммере.

Сергей Устюгов вылетел на стадии четвертьфинала, заняв четвертое место в своем забеге. Александр Терентьев стал третьим, но не прошел как лаки-лузер. Глеб Ретивых финишировал третьим, но его времени также не хватило для выхода в полуфинал.