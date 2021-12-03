Крянин: «Большунов не вышел в финал спринта, потому что тактически уступил соперникам»

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин поделился мнением о выступлении российских спортсменов в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Я думаю, наши спортсмены не сумели приспособиться к трассе, так как работали на другом рельефе, — сказал Крянин ТАСС. — Причем россияне сегодня уступали конкурентам в тактике, а физически все готовы были пройти дальше. Чисто тактика, а кому-то не хватило и везения. Саша Большунов тоже тактически уступил. Со стороны кажется, что вроде делал все правильно, но допустил замешательство в доли секунды и сразу оказался не в лучшей позиции».

Этап Кубка мира в мужской и женской спринтерских гонках свободным стилем прошел в пятницу, 3 декабря. Российский лыжник Александр Большунов не смог пройти в финал, заняв третье место в полуфинале. Россияне Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых вылетели на стадии четвертьфинала.