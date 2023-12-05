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Сегодня, 14:38

Губерниев сравнил зимнюю Спартакиаду с чемпионатом мира по биатлону

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный комментатор, ведущий Дмитрий Губерниев высказался о соревнованиях зимней Спартакиады.

«Сейчас мы очень правильно говорим про Игры дружбы, про Игры БРИКС. Но ведь зимой будет Спартакиада, биатлонисты будут соревноваться в Златоусте Челябинской области, а лыжники — в Тюмени. Там будут и повышенные призовые, спасибо государству, и внимание будет намного выше. Для нас это, если хотите, как чемпионат мира, коль скоро мы не выступаем на мировом первенстве в этом сезоне. Если провести эти соревнования правильно, будет понятно, что мы не потеряли хватку. И в те дни, когда нас вернут — а рано или поздно это произойдет, — мы и к Олимпиадам, и к чемпионатам мира будем готовиться достойно», — приводит слова Губерниева «Газете.Ru».

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В октябре 2023-го Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение на предстоящий сезон.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/05/21854947.shtml?updated
Дмитрий Губерниев
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