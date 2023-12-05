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Сегодня, 14:56

Третий этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет в Кирово-Чепецком районе

Виктория Кравченко
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Третий этап Кубка России переносится в Кирово-Чепецкую область. Сроки проведения — 13-17 декабря 2023 года. 4 декабря стало известно, что турнир в Чусовом отменен из-за плохих погодных условий.

Программа соревнований:

13 декабря — день приезда

14 декабря — классический стиль — спринт

15 декабря — официальная тренировка

16 декабря — классический стиль 5/10 км

Соревнования в Чусовом должны были пройти с 9 по 12 декабря. Согласно прогнозам, сильные морозы в Пермском крае ожидаются с 7 декабря и могут продлиться до 11 декабря. При этом есть вероятность, что в период с 8 по 10 декабря температура достигнет минус 40 градусов.

Четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам-2023/24 должен пройти в Кирово-Чепецке с 20 по 24 декабря.

Источник: http://www.flgr.ru/news/6173.html
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