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Лыжные гонки

7 октября, 09:53

FIS сохранила квоты для российских лыжников на Кубок мира

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сохранила квоты для российских спортсменов на Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2022/23, сообщается на официальном сайте федерации.

На данный момент у России шесть базовых квот у мужчин и у женщин. Квоты заработаны по итогам выступлений лыжников в прошлом году. Также персональные кворты есть у победителей Кубка мира и Континентального кубка прошлого года.

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они не поддерживают спецоперацию на Украине и дистанцируются от нее.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Сборная России по лыжным гонкам
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