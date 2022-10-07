Норвежские лыжники намерены бойкотировать соревнования при допуске России

Норвежская ассоциация лыжного спорта рассмотрит возможное бойкотирование международных соревнований, если к ним допустят российских и белорусских спортсменов. Об этом рассказал глава организации Туве Мо Дюрхауг.

22 октября на совете FIS снова будет рассмотрено решение по поводу бессрочного отстранения.

«Мы хотим, чтобы они (российские лыжники) оставались под запретом, пока продолжается ситуация на Украине. Норвежская ассоциация лыжного спорта рассмотрит вопрос о бойкоте. Пока рано что-то говорить, но нет никаких сомнений в том, в чем заключается наша позиция. Мы отправили письмо в FIS, в котором считаем, что организация должна работать над запретом как спортсменов, так и менеджеров», — цитирует Дюрхауг РИА «Новости» со ссылкой на Dagbladet.

Сегодня, 7 октября, стало известно, что FIS сохранила квоты для российских спортсменов на Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2022/23. На данный момент у России шесть базовых квот у мужчин и у женщин.

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они не поддерживают спецоперацию на Украине и дистанцируются от нее.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях.