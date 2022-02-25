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Сегодня, 13:10

FIS отменила проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени

Роман Шишов
Корреспондент

Международная федерация лыжного спорта отменила проведение оставшихся этапов Кубка мира сезона-2021/22 в России, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Финальный этап сезона-2021/22 Кубка мира по лыжным гонкам запланирован на период с 18 по 20 марта.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Ханс Кристер Холунн выразил надежду, что Тюмень лишится права проведения финала Кубка мира по лыжным гонкам.

Напомним, на этапе Кубка мира в Тюмени в программе соревнований были запланированы мужские и женские спринты, масс-старты и гонки преследования.

Источник: https://tass.ru/sport/13857021
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