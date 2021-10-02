FIS одобрила изменение правил контактной борьбы в лыжных гонках

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) на официальном сайте сообщила об изменениях правил в новом сезоне.

Одни из изменений касаются пункта 9.3 — «Обгон и создание помех на трассе». Теперь лидирующий лыжник может выбирать траекторию движения, но при этом должен учитывать позиции других соперников. Также спортсмены, бегужие рядом друг с другом, вместе понесут ответственность за создание возможной помехи на дистанции.

В мае норвежский лыжник Йоханнес Клебо пожаловался на правила FIS после того, как попал в скандал с Александром Большуновым. Норвежец получил дисквалификацию в марафоне на ЧМ-2021 из-за столкновения с Большуновым и лишился золотой медали.