Тренер Большунова назвал изменения правил обгона смешными и непонятными

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал информацию о том, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) одобрила изменения правил обгона в новом сезоне.

«Я считаю, что в случае утверждения этих изменений будет еще больше лишних проблем и протестов, поскольку каждый начнет трактовать эти правила по-своему, это развяжет руки судейскому жюри. Пока ничего не прояснилось, даже стало запутаннее все. Очень хотелось бы пообщаться с теми людьми, кто предложил такие изменения. Да, у лидера сохраняется преимущество, он сохраняет право выполнять тот маневр, который задумал. Но как он может учитывать скорость того, кто идет сзади? Все это смешно и непонятно.



На чемпионате мира на финише мужской гонки на 50 км произошла совершенно другая история. В существующих правилах четко прописано, что никто не должен мешать спортсмену-лидеру, который занял финишный коридор. В Германии нарушения были совершенно по другой статье. А сейчас я даже пока не понимаю, на каких участках трассы хотят внести изменения в правила обгона», — приводит ТАСС слова Бородавко.

Сегодня, 2 октября в FIS объявили, что изменениям подвергнется пункт правил 9.3 — «Обгон и создание помех на трассе». Теперь лидирующий лыжник сможет выбирать траекторию движения, но при этом должен учитывать позиции других соперников. Также спортсмены, бегущие рядом друг с другом, вместе понесут ответственность за создание возможной помехи на дистанции.