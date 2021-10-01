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Устюгов возобновил тренировки после болезни

18:31
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Маркус Крамер, тренер лыжника Сергея Устюгова сообщил, что спортсмен возобновил тренировки после болезни.

«С конца прошлой недели он тренируется дома, в составе нашей группы 11 октября он приедет на сбор в Рамзау», — приводит ТАСС слова Крамера.

Из-за недомогания Устюгов пропустил всероссийские соревнования в Тюмени и не поехал в составе группы Крамера на тренировочный сбор в Оберхоф (Германия).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12558347

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Иван Торопцев все материалы автора

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