Устюгов возобновил тренировки после болезни
18:31
Маркус Крамер, тренер лыжника Сергея Устюгова сообщил, что спортсмен возобновил тренировки после болезни.
«С конца прошлой недели он тренируется дома, в составе нашей группы 11 октября он приедет на сбор в Рамзау», — приводит ТАСС слова Крамера.
Из-за недомогания Устюгов пропустил всероссийские соревнования в Тюмени и не поехал в составе группы Крамера на тренировочный сбор в Оберхоф (Германия).
Дополнительная информация:
Читайте также
Из хоккеистов в пранкеры. Талантливый нападающий завершил карьеру из-за тренерского отношения, а теперь его посты комментирует Бузова
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю