Устюгов возобновил тренировки после болезни

Маркус Крамер, тренер лыжника Сергея Устюгова сообщил, что спортсмен возобновил тренировки после болезни.

«С конца прошлой недели он тренируется дома, в составе нашей группы 11 октября он приедет на сбор в Рамзау», — приводит ТАСС слова Крамера.

Из-за недомогания Устюгов пропустил всероссийские соревнования в Тюмени и не поехал в составе группы Крамера на тренировочный сбор в Оберхоф (Германия).