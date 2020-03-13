Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменен из-за коронавируса
15:27
Международная федерация лыжных видов (FIS) приняла решение отменить гонки на этапе Кубка мира в Квебеке из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте организации.
— Здоровье и благополучие спортсменов и всех других участников, а также широкой общественности первостепенны и являются приоритетными для всех заинтересованных сторон, — говорится в сообщении FIS.
Уточняется, что соревнования отменены и перененоситься не будут.
Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ