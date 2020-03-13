Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменен из-за коронавируса

Международная федерация лыжных видов (FIS) приняла решение отменить гонки на этапе Кубка мира в Квебеке из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте организации.

— Здоровье и благополучие спортсменов и всех других участников, а также широкой общественности первостепенны и являются приоритетными для всех заинтересованных сторон, — говорится в сообщении FIS.

Уточняется, что соревнования отменены и перененоситься не будут.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ