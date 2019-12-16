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Эмиль Иверсен — о провале Крога: «Нет смысла выступать в такой форме»

12:02
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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен обеспокоен формой своего партнера по сборной Финна-Хогена Крога. Двукратный чемпион мира занял только 57-е место в квалификации спринта в Давосе.

— У Финна было ужасное начало сезона, — цитирует NRK Иверсена. — Он должен поехать домой и выяснить, что не так. Нет смысла выступать в такой форме. Он должен найти искру. Я не знаю, связано ли это с тренировками. Он сам должен разобраться в этом — никто другой не сможет.

Это удивительно. Я видел его летом и осенью и ждал от него большего, чем он показал в первых гонках.

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