Норвежский лыжник Эмиль Иверсен обеспокоен формой своего партнера по сборной Финна-Хогена Крога. Двукратный чемпион мира занял только 57-е место в квалификации спринта в Давосе.

— У Финна было ужасное начало сезона, — цитирует NRK Иверсена. — Он должен поехать домой и выяснить, что не так. Нет смысла выступать в такой форме. Он должен найти искру. Я не знаю, связано ли это с тренировками. Он сам должен разобраться в этом — никто другой не сможет.

Это удивительно. Я видел его летом и осенью и ждал от него большего, чем он показал в первых гонках.