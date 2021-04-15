Двукратный олимпийский чемпион Веерпалу дисквалифицирован за допинг
18:10
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Андрус Веерпалу дисквалифицирован на два года за допинг, сообщает официальный сайт FIS 15 апреля.
50-летнего Веерпалу признали виновным в причастности к операции «Кровопускание». Он наказан за нарушение статьи 2.9 антидопинговых правил FIS (содействие, сговор, сокрытие или любой другой вид умышленного соучастия в нарушении антидопинговых правил).
На чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зейефельде местная полиция обнаружила 40 пакетов крови, которые предположительно были использованы для скрытия допинга в организме. Среди причастных был и сын Веерпалу — Андрес.
8
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю