В администрации Тюменской области оценили готовность региона к финальному этапу Кубка мира по лыжам

В администрации губернатора Тюменской области Александра Моора ответили на вопрос «СЭ» о готовности региона провести финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам зимнего спортивного сезона-2021/22.

«Окончательно говорить о том, где пройдет финальный этап, можно будет после завершения Конгресса международной федерации лыжного спорта (FIS), который пройдет в мае 2021 года. Реализация турнира осуществляется за счет нескольких источников: FIS, Минспорта России, Оргкомитета Тюменской области и привлеченных внебюджетных средств от реализации прав на ТВ-трансляции, рекламу и билетной программы. В Тюменской области есть все необходимое для проведения соревнований такого уровня. Центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» обладает всей необходимой инфраструктурой как для спортсменов, так и для болельщиков. Поэтому уверены, что у Тюменской области хватит ресурсов для организации данного мероприятия».

Также в администрации ответили, почему для Тюменской области важно провести турнир подобного уровня.

«Проведение соревнований такого класса имеет большое значение для нашего региона. Первое — развитие туристического потенциала. На финальный этап Кубка мира приедет множество болельщиков из разных уголков страны, а может и мира. Второе — это продвижение Тюмени как части России на международной спортивной арене посредством трансляций. Третье — популяризация лыжного спорта среди людей. Учитывая последние победные выступления сборной России, в правительстве Тюменской области уверены, что на тюменском этапе болельщики станут свидетелями очень серьезной и интересной борьбы», — добавили в пресс-службе губернатора.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2021/22 может пройти в Тюмени или Ханты-Мансийске. Финальный этап должен пройти в России с 18 по 20 марта 2022 года, через месяц после окончания Олимпийских игр в Пекине.

(Артем Бухаев)