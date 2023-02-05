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Дмитрий Васильев: «Вряд ли бы Большунова допустили до участия на ЧМ, здравый смысл давно потерян»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о том, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) не допускает россиянина Александра Большунова к выступлению на чемпионате мира по персональной квоте.

«Вряд ли бы Большунова допустили до участия на ЧМ. Здравый смысл давно потерян, а те, кто ратовал за создание каких-то законов в спорте, — они их же и нарушают. Думаю, что в ближайшее время вряд ли придется рассчитывать на то, что FIS допустит наших спортсменов до соревнований.

Нужно ли Большунову это сейчас, или он может сконцентрироваться на соревнованиях внутри страны? Александр так и делает. В таком состоянии находится весь российский спорт и все концентрируются на выступлениях в России. Сейчас нельзя опускать руки, нужно развиваться внутри, совершенствоваться, может быть, прописывать какие-то новые программы и системы подготовки и тестировать их. А потом, когда наших спортсменов пригласят выступать на международной арене, быть готовыми показать хороший уровень», — цитирует Васильева Metaratings.ru.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023 пройдет с 21 февраля по 5 марта в Словении.

В марте 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до окончания сезона-2021/22. В октябре организация продлила отстранение на сезон- 2022/23.

Источник: https://metaratings.ru/news/vasilev-vryad-li-by-bolshunova-dopustili-do-uchastiya-na-chm-zdravyi-smysl-davno-poteryan-225478/
Александр Большунов
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