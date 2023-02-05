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Сегодня, 15:42

Тихонов — о недопуске Большунова на ЧМ: «Это все отмороженные норвежцы»

Алина Савинова
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) не допускает россиянина Александра Большунова до выступлений на чемпионате мира по персональной квоте.

«Это все отмороженные норвежцы, все они. Пусть пока Большунов выступает в России и соревнуется на Родине. На Александра придут посмотреть много зрителей. Нужно оставаться верным своей стране», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2023 пройдет с 21 февраля по 5 марта в Словении.

В марте 2022 года FIS отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до окончания сезона-2021/22. В октябре организация продлила отстранение на сезон-2022/23.

Источник: https://metaratings.ru/news/tikhonov-o-nedopuske-bolshunova-na-chm-eto-vse-otmorozhennye-norvezhcy-225467/
Александр Большунов
Александр Тихонов
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