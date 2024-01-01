Амундсен выиграл гонку преследования на этапе «Тур де Ски»

Норвежец Харальд Остберг Амундсен выиграл гонку преследования на 20 км свободным стилем на третьем этапе «Тур де Ски». Гонка проходила в Тоблахе (Италия).

Лыжник показал время 52 минуты и 38 секунд. Второе место занял норвежец Эрик Вальнес, отстав от лидера на 32,9 секунды.

Третьим финишировал норвежец Ян Томас Йенссен +1.04,6.

Со всеми результатами гонки можно ознакомиться на сайте «СЭ».

«Тур де Ски»

3-й этап. Тоблах, Италия

Мужчины

20 км, гонка преследования, свободный стиль

1. Харальд Остберг Амундсен (Норвегия) — 52.38,0

2. Эрик Вальнес (Норвегия) +32,9

3. Ян Томас Йенссен (Норвегия) +1.04,6