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Сегодня, 12:56

Амундсен выиграл гонку преследования на этапе «Тур де Ски»

Руслан Минаев
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Харальд Остберг Амундсен.
Фото Global Look Press

Норвежец Харальд Остберг Амундсен выиграл гонку преследования на 20 км свободным стилем на третьем этапе «Тур де Ски». Гонка проходила в Тоблахе (Италия).

Лыжник показал время 52 минуты и 38 секунд. Второе место занял норвежец Эрик Вальнес, отстав от лидера на 32,9 секунды.

Третьим финишировал норвежец Ян Томас Йенссен +1.04,6.

Со всеми результатами гонки можно ознакомиться на сайте «СЭ».

«Тур де Ски»

3-й этап. Тоблах, Италия

Мужчины

20 км, гонка преследования, свободный стиль

1. Харальд Остберг Амундсен (Норвегия) — 52.38,0

2. Эрик Вальнес (Норвегия) +32,9

3. Ян Томас Йенссен (Норвегия) +1.04,6

Харальд Амундсен
Эрик Вальнес
Ян Томас Йенссен
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