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Сегодня, 11:06

Дарья Непряева и Александр Терентьев победили в командных спринтах на Универсиаде

Роман Шишов
Корреспондент

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Александр Терентьев в дуэте с Иваном Горбуновым победил в командном спринте на VII Всероссийской зимней универсиаде 2022 года.

Соревнования прошли в Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» в городе Чайковский (Пермский край).

Среди девушек лучшими стали Дарья Непряева (сестра олимпийской чемпионки Натальи Непряевой) и Анастасия Фалеева.

На прошедшем чемпионате мира среди юниорок Непряева-младшая выиграла золото в гонке на 5 км и завоевала серебро в эстафете.

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