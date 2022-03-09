Дарья Непряева и Александр Терентьев победили в командных спринтах на Универсиаде

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Александр Терентьев в дуэте с Иваном Горбуновым победил в командном спринте на VII Всероссийской зимней универсиаде 2022 года.

Соревнования прошли в Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» в городе Чайковский (Пермский край).

Среди девушек лучшими стали Дарья Непряева (сестра олимпийской чемпионки Натальи Непряевой) и Анастасия Фалеева.

На прошедшем чемпионате мира среди юниорок Непряева-младшая выиграла золото в гонке на 5 км и завоевала серебро в эстафете.