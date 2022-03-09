Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:01

Норвежский лыжник Клебо не выступит на этапе Кубка мира в Фалуне

Виктория Кравченко
Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо из-за коронавируса пропустит этап Кубка мира в Фалуне, рассказал тренер сборной Норвегии Арильд Монсен.

«К сожалению, Йоханнесу еще рано выходить на старт после перенесенного коронавируса», — цитирует Монсена NRK.

В Фалуне пройдет заключительный этап Кубка мира сезона-2021/22. Норвежец досрочно стал обладателем Большого Хрустального глобуса.

1 марта Клебо сообщил о досрочном завершении сезона из-за коронавируса.

Йоханнес Клебо
1
0

Читайте также

Диггинс оскорбилась на газету, которая назвала ее феей. Американская лыжница считает, что на нее навесили ярлык
«Реал» — «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 9 марта 2022 года
«Решение ФИФА не вступит в силу до тех пор, пока...» Юрист — об исключении России из отбора ЧМ
На Украине потребовали лишить тренера Тимощука лицензии и титулов
Голос: как научиться говорить красиво?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дарья Непряева и Александр Терентьев победили в командных спринтах на Универсиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости