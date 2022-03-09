Норвежский лыжник Клебо не выступит на этапе Кубка мира в Фалуне
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо из-за коронавируса пропустит этап Кубка мира в Фалуне, рассказал тренер сборной Норвегии Арильд Монсен.
«К сожалению, Йоханнесу еще рано выходить на старт после перенесенного коронавируса», — цитирует Монсена NRK.
В Фалуне пройдет заключительный этап Кубка мира сезона-2021/22. Норвежец досрочно стал обладателем Большого Хрустального глобуса.
1 марта Клебо сообщил о досрочном завершении сезона из-за коронавируса.
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