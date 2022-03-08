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Сегодня, 13:47

«В Норвегии было реально небезопасно и страшновато». Непряева — об отъезде с Кубка мира

Непряева рассказала об отъезде с Кубка мира
Владимир Иванов
Обозреватель
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press

Лучшая российская лыжница Наталья Непряева, которая досрочно гарантировала себе победу в общем зачете Кубка мира, поделилась впечатлениями об отъезде из Норвегии. По словам спортсменки, даже если бы нашу команду допустили на старт, все равно вряд ли кто-то рискнул бы выйти на гонки.

— Уже в России мы обсуждали с ребятами происходившее и пришли к заключению, что даже если бы нам разрешили выйти на старт, это было бы небезопасно, — поделилась Непряева.

— Почему?

— Из-за поведения некоторых местных отморозков.

— А что они делали?

— Подходили в отель чуть ли не с угрозами. Что-то кричали. Думаешь: «Уйди отсюда, а?» Ну правда страшновато было.

И представьте — Холменколлен. Там же всегда живой коридор из болельщиков. Из пьяных болельщиков! Да и Драммен — городской спринт. Даже если нам разрешили бы бежать, вряд ли кто-то бы рискнул. Подчеркну, далеко не все ведут себя неадекватно. Большинство — нормальные люди. Но даже если бы трое из 100 что-то затеяли бы, последствия могли быть крайне неприятными. Мы встречали реально озлобленных и агрессивно настроенных людей.

— Это началось в Норвегии или еще в Финляндии?

— В Финляндии тоже были неприятные моменты. Выглядываешь в окно из отеля, а там кружат какие-то машины. Страшновато.

Полностью интервью Натальи Непряевой читайте скоро на сайте «СЭ»

Наталья Непряева
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