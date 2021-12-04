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«Да, черт возьми!» Клебо прокомментировал свою победу в спринте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Клебо эмоционально отреагировал на свою победу в спринте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
10:10
Йоханнес Клебо. Фото Twitter
Йоханнес Клебо. Фото Twitter
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал свою победу в спринте свободным стилем на домашнем этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Да, черт возьми!» — написал Клебо, опубликовав свою фотографию из финишного створа.

Публикация от Johannes H?sflot Kl?bo (@johanneshk)

Вчера, 3 декабря Клебо одержал победу в спринте. Отметим, что в финал не вышел ни один из российских лыжников.

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Иван Торопцев все материалы автора
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