«Да, черт возьми!» Клебо прокомментировал свою победу в спринте на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал свою победу в спринте свободным стилем на домашнем этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Да, черт возьми!» — написал Клебо, опубликовав свою фотографию из финишного створа.

Вчера, 3 декабря Клебо одержал победу в спринте. Отметим, что в финал не вышел ни один из российских лыжников.