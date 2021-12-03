Чепалова — о выступлении российских лыжниц: «Они готовятся к Олимпиаде, а не к отдельным кубковым гонкам»
Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова прокомментировала неудачное выступление российских спортсменок на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
«Я думаю, что у людей есть цель, они готовятся к Олимпиаде, а не к отдельным кубковым гонкам, — приводит слова Чепаловой Metaratings.ru. — В принципе, я считаю, что это норма, они просто не могут пока разогнаться. Это одна из версий. Насколько я слышала, у них сейчас очень хорошая подготовка. Они же не последние места заняли. По взмаху волшебной палочки ничего не бывает. Если девочки готовятся непосредственно к Олимпиаде, значит они загружены и нужно проработаться до главных соревнований. Поэтому в любом случае они просто разгоняются».
Российские лыжницы Христина Мацокина и Татьяна Сорина в пятницу, 3 ноября, вылетели на стадии четвертьфинала спринта.
Наталья Непряева, Юлия Ступак, Анна Грухвина, Лилия Васильева и Вероника Степанова не смогли преодолеть квалификацию.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/chepalova-prokommentirovala-neudachnoe-vystuplenie-rossiyskikh-lyzhnits-v-sprinte-na-etape-v-lillekh-1134713/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю