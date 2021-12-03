Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова прокомментировала неудачное выступление российских спортсменок на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Я думаю, что у людей есть цель, они готовятся к Олимпиаде, а не к отдельным кубковым гонкам, — приводит слова Чепаловой Metaratings.ru. — В принципе, я считаю, что это норма, они просто не могут пока разогнаться. Это одна из версий. Насколько я слышала, у них сейчас очень хорошая подготовка. Они же не последние места заняли. По взмаху волшебной палочки ничего не бывает. Если девочки готовятся непосредственно к Олимпиаде, значит они загружены и нужно проработаться до главных соревнований. Поэтому в любом случае они просто разгоняются».

Российские лыжницы Христина Мацокина и Татьяна Сорина в пятницу, 3 ноября, вылетели на стадии четвертьфинала спринта.

Наталья Непряева, Юлия Ступак, Анна Грухвина, Лилия Васильева и Вероника Степанова не смогли преодолеть квалификацию.