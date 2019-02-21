"Цвет настроенья - лыжи". Киркоров поддержал российских лыжников и Губерниева

Народный артист России Филипп Киркоров поддержал сборную России по лыжным гонкам перед стартом чемпионата мира-2019. Соревнования стартуют сегодня, 21 февраля, мужским и женским спринтом.

"Давайте, лыжники там, ух! Зимушка-зима в Австрии! Покажите, на что способны! Вы лучшие! Тем более, что у вас такой комментатор, лучший в стране! Дмитрий Губерниев! Молодцы! Привет из Новосибирска!" - обратился Киркоров к сборной России.