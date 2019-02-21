"Цвет настроенья - лыжи". Киркоров поддержал российских лыжников и Губерниева

Народный артист России Филипп Киркоров поддержал сборную России по лыжным гонкам перед стартом чемпионата мира-2019. Соревнования стартуют сегодня, 21 февраля, мужским и женским спринтом.
"Давайте, лыжники там, ух! Зимушка-зима в Австрии! Покажите, на что способны! Вы лучшие! Тем более, что у вас такой комментатор, лучший в стране! Дмитрий Губерниев! Молодцы! Привет из Новосибирска!" - обратился Киркоров к сборной России.
Цвет настроения - лыжи !!!! Друзья , Император нашей сцены @fkirkorov поддерживает нашу сборную по лыжному спорту и передаёт всем звездный привет !!!! Спасибо , Филипп , ты настоящий друг !!!! Пожелаем в ответ удачи @lazarevsergey , @fkirkorov и всей нашей музыкальной команде на конкурсе Евровидение 2019 в Израиле !!!!! Вперёд , лыжники и музыканты России !!!! Сегодня спринт на чемпионате мира , в 13.35 мск квалификация, в 16.05 мск финалы на @matchtv_channel !!! И работа нашей студии в Зеефельде !!!! Пошумим на весь мир !!!!! #цветнастроениялыжи #лыжи #лыжныегонки #лыжисдмитриемгуберниевым #биатлонсдмитриемгуберниевым #голослыж #шоумэн #голосбиатлона #ветербиатлонагонитнасвперед #лучшийкомментатор #императорсцены