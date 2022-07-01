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Сегодня, 19:12

Член президиума ФЛГР Крянин рассказал о поиске партнеров для финансирования Кубка России

Алексей Еремин
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Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал информацию о том, что лыжники не будут финансово вознаграждены за победы и призовые места на этапах Кубка России.

«Думаю, что сейчас не настолько все плохо, но по этому поводу надо обозначать вопросы, — цитирует «Спорт День За Днем» Крянина. — Время до следующего сезона еще есть. Поработаем вместе с Еленой Валерьевной Вяльбе. Надеюсь, что все сработает и партнеры найдутся, чтобы наши спортсмены выступали на Кубке России. Если еще сделать открытый Кубок России, то вообще супер будет — тех же спортсменов из Беларуси пригласить.»

В конце февраля Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/chlen-prezidiuma-flgr-rasskazal-kak-reshat-vopros-prizovykh-dlya-rossiyskikh-lyzhnikov
Елена Вяльбе
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