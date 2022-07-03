Клебо прокомментировал решение решении уравнять дистанции у мужчин и женщин в лыжах

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что думает по поводу решения Международной федерации лыжного спорта (FIS) уравнять дистанции у мужчин и женщин в лыжных гонках.

Он считает, что, если женщины хотят такие же дистанции, то необходимо их уравнять.

«Но, как я понял, 78 процентов заявили, что не хотят таких же расстояний. Но не мне решать эти вопросы, поэтому я просто думаю, что мы должны максимально использовать эту ситуацию и что FIS в конце проведет оценку сезона, где будут учтены положительные и отрицательные моменты. Посмотрим, если всё будет хорошо, то мы продолжим двигаться дальше в таком формате», — цитирует Клебо xc-ski.de.

Ранее норвежец в интервью TV2 отметил, что ему не нужно участие Александра Большунова в международных соревнованиях, чтобы мотивировать себя.