Губерниев — об отсутствии призовых на Кубке России по лыжам: «А жить они на что будут?»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о том, что лыжники не будут будут финансово вознаграждены за победы и призовые места на этапах Кубка России.

«Дело федерации сейчас — договариваться со спонсорами. В трудную минуту как раз и определяется мастерство и профессионализм. Почему я всегда критиковал Вяльбе: когда ты живешь на бюджетные деньги, здесь большого ума не надо для того, чтобы быть успешным руководителем, когда все делает государство за тебя. Сейчас пришла сложная ситуация в стране и в мире. У биатлонистов, слава Богу, есть Нуждов, независимо от того, будет ли он президентом или нет, поскольку призовые деньги уже есть, причем огромные, 150 миллионов. А когда президент федерации говорит, что лыжники будут бегать за медали, у меня возникает вопрос, а жить они на что будут, а есть они на что будут? Вяльбе сейчас должна в ногах валяться у госудасртвенных компаний, у спонсоров», — сказал Губерниев «СЭ».

Также спортивный телекомментатор высказался о своем долге помочь лыжникам.

«Я в ужасе от того, что происходит! Я очень надеюсь, что этот ажиотаж, который я сейчас поднял, он спасет лыжи. Потому что шум большой возник. Руководители больших спонсорских компаний, букмекеры — помогите лыжам! Когда федерация не справляется вместе со своим руководителем, тогда на помощь приходит Дима Губерниев», — добавил Губерниев.

Ранее в СМИ сообщалось, что дыжники не будут получать призовые за этапы Кубка России.