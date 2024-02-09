Червоткин: «Меня всерьез не воспринимали, потому что на финише все «обували»

Российский лыжник Алексей Червоткин подвел итоги классического спринта на Всероссийской спартакиаде сильнейших-2024 в Тюмени. Он занял третье место в гонке.

— В целом я, наверное, рад. Во-первых, это спринт. Во-вторых, хотелось посмотреть на свое состояние от забега к забегу. Состояние не улучшалось. Но мне очень хотелось попасть в финал. Я понимал, где примерно хочу атаковать, приложить все усилия, а дальше уже просто терпеть и держаться.

— Тактика сработала?

— В принципе да. Но ребята немного просчитались в том плане, что думали, что могут потом легко обратно взять и обогнать. Нельзя такого допускать.

— Думаете, недооценили?

— Да. Как я проходил по забегам, меня всерьез не воспринимали. Потому что на финише меня все «обували».

— Подошли к этому старту в оптимальной форме?

— Некоторые старты и ощущения по сезону были лучше, чем сегодня.

Мужской спринт на Всероссийской спартакиаде выиграл Александр Большунов, который одержал 18-ю победу подряд в текущем сезоне. Вторым стал Сергей Ардашев.

Всероссийская спартакиада сильнейших-2024: основная информация