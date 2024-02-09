Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

9 февраля, 14:18

Червоткин: «Меня всерьез не воспринимали, потому что на финише все «обували»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский лыжник Алексей Червоткин подвел итоги классического спринта на Всероссийской спартакиаде сильнейших-2024 в Тюмени. Он занял третье место в гонке.

— В целом я, наверное, рад. Во-первых, это спринт. Во-вторых, хотелось посмотреть на свое состояние от забега к забегу. Состояние не улучшалось. Но мне очень хотелось попасть в финал. Я понимал, где примерно хочу атаковать, приложить все усилия, а дальше уже просто терпеть и держаться.

— Тактика сработала?

— В принципе да. Но ребята немного просчитались в том плане, что думали, что могут потом легко обратно взять и обогнать. Нельзя такого допускать.

— Думаете, недооценили?

— Да. Как я проходил по забегам, меня всерьез не воспринимали. Потому что на финише меня все «обували».

— Подошли к этому старту в оптимальной форме?

— Некоторые старты и ощущения по сезону были лучше, чем сегодня.

Мужской спринт на Всероссийской спартакиаде выиграл Александр Большунов, который одержал 18-ю победу подряд в текущем сезоне. Вторым стал Сергей Ардашев.

Всероссийская спартакиада сильнейших-2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
Алексей Червоткин
0
Читайте также
100-летний дайвер из Ирана Аскари выступил на ЧМ в Дохе
Тутберидзе не выгнала худших участниц из проекта «Большие девочки»
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
Васильев отметил пользу от критики нового биатлонного стадиона в Златоусте
Алдошкина и Елистратов одержали победы в шорт-треке на 1000 метров на Спартакиаде 2024
Лыжница Истомина назвала Спартакиаду сильнейших 2024 праздником
Истомина считает, что российские лыжницы навязывают реальную борьбу Степановой
Латыпов побеждает в стиле Большунова. К Спартакиаде он подошел в фантастической форме
Сноубордисты Надыршина и Соболев выиграли параллельный гигантский слалом на Спартакиаде 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фалеева: «С начала дня ни с кем не разговаривала. На финише вышло все»

Дарья Непряева: «Это мой первый подиум во взрослом спорте. Я очень рада»
Новости
RSS RSS
Все новости