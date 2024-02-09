Фалеева: «С начала дня ни с кем не разговаривала. На финише вышло все»

Российская лыжница Анастасия Фалеева прокомментировала победу в классическом спринте на Всероссийской спартакиаде сильнейших-2024.

— Вы очень эмоционально отпраздновали победу на финише. Что это было?

— Я была рада. У меня сегодня не складывалось самочувствие, состояние было не лучшим. Я все время боролась с собой — от разминки до самого финала, уговаривала себя, что все хорошо, что все получится, больные ноги — это мелочь, уже не раз так бегала. У меня в итоге все сложилось, я выплеснула все эмоции. С начала дня я ни с кем не разговаривала, всех сторонилась. На финише наружу вышло все, что я так упорно в себе закрывала.

— Вероника Степанова говорила, что Фалеева всегда жалуется на самочувствие, но ей нельзя верить, она всегда в порядке.

— Не всегда так! Она все врет. Сегодня правда были супертяжелые ноги. Я думала: «Господи, почему именно сегодня, а не вчера? Почему именно перед классическим спринтом?» Я пыталась с этим справиться. К счастью, все получилось супер. Команда массажистов, врачей — все помогали мне, разминали, все сработали как надо. Вот и результат.

— Если сравнить два спринта, которые прошли в течение недели, какой дался сложнее?

— Первый дался легче физически.

— Сегодня в большей части забегов была жаркая борьба, очень высокая конкуренция. Все соперницы вышли на пик формы к спартакиаде?

— Конечно, это главный старт сезона. Все пытаются выйти на пик. Кто-то уже вышел, кто-то через пару стартов. Спартакиада для нас как чемпионат мира. Это очень престижный старт, который надо выигрывать. Здесь все борются за самые высокие места.

— Понимаете, какую программу побежите?

— Пока что у меня под вопросом только коньковая гонка на 10 км. Все остальное планирую бежать.

Второй результат в спринтерской гонке, которая прошла в Тюмени, показала Вероника Степанова. Тройку лучших замкнула Дарья Непряева.

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация