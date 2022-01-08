Чемпионка мира по лыжным гонкам Нина Рочева умерла в возрасте 73 лет

Чемпионка мира по лыжным гонкам Нина Рочева скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщает ФЛГР.

«Сегодня, 8 января, не стало Нины Петровны Рочевой. Федерация лыжных гонок России выражает соболезнования всем родным и близким», — говорится в сообщении ФЛГР в Instagram.

Рочева является чемпионкой мира 1974 года в эстафете. Она становилась серебряным призером Олимпиады 1980 года в эстафете. А также завоевывала бронзу мирового первенства в 1978 году.