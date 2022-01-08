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Устюгов выиграл гонку на 30 километров в рамках лыжного марафона в Италии

18:37
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Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл спутник-гонку классикой в рамках марафона Pustertaler в Италии.

Он преодолел дистанцию в 30 километров за 1 час 23 минуты 26,6 секунды.

Вторым финишировал Андреа Бомпарт (+3,4), замкнул тройку призеров Маттиас Швингшакл (+32,9).

9 января Устюгов примет участие в 42-километровой коньковой гонке в гору.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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