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Большунов собирается выступить на этапе Кубка мира в Словении в спринте и скиатлоне

11:59
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов собирается принять участие в спринте и скиатлоне на этапе Кубка мира в Планице (Словения).

«Планируется, что в Словении выступят все спортсмены из моей группы, каждый в своей дисциплине. Кто-то в скиатлоне, а кто-то в спринте. Большунов выступит и в спринте, и в скиатлоне», — цитирует ТАСС Бородавко.

Этап Кубка мира в Планице пройдет с 22 по 23 января. В первый день соревнований пройдут спринтерские гонки классическим стилем, на следующий день состоятся женский и мужской скиатлоны.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13378379

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Иван Торопцев все материалы автора
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