Большунов собирается выступить на этапе Кубка мира в Словении в спринте и скиатлоне
11:59
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов собирается принять участие в спринте и скиатлоне на этапе Кубка мира в Планице (Словения).
«Планируется, что в Словении выступят все спортсмены из моей группы, каждый в своей дисциплине. Кто-то в скиатлоне, а кто-то в спринте. Большунов выступит и в спринте, и в скиатлоне», — цитирует ТАСС Бородавко.
Этап Кубка мира в Планице пройдет с 22 по 23 января. В первый день соревнований пройдут спринтерские гонки классическим стилем, на следующий день состоятся женский и мужской скиатлоны.
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