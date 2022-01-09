Большунов собирается выступить на этапе Кубка мира в Словении в спринте и скиатлоне

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Александр Большунов собирается принять участие в спринте и скиатлоне на этапе Кубка мира в Планице (Словения).

«Планируется, что в Словении выступят все спортсмены из моей группы, каждый в своей дисциплине. Кто-то в скиатлоне, а кто-то в спринте. Большунов выступит и в спринте, и в скиатлоне», — цитирует ТАСС Бородавко.

Этап Кубка мира в Планице пройдет с 22 по 23 января. В первый день соревнований пройдут спринтерские гонки классическим стилем, на следующий день состоятся женский и мужской скиатлоны.