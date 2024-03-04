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4 марта, 19:00

Чемпионат России по лыжным гонкам: расписание соревнований

Первый этап чемпионата России по лыжным гонкам пройдет с 15 по 25 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Первый этап чемпионата России по лыжным гонкам пройдет с 15 по 25 марта.
Фото ФЛГР

Чемпионат России по лыжным гонкам в 2024 году пройдет с 15 по 25 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе, Архангельская область. Спортивное соревнование ежегодно проводится Федерацией лыжных гонок России с 1992 года.

Программа соревнований чемпионата России по лыжным гонкам-2024:

  • 15.03 — День приезда
  • 16.03 — Спринт. Свободный стиль
  • 17.03 — Скиатлон (10 км + 10 км)
  • 19.03 — Классический стиль 10/10 км
  • 20.03 — Командный спринт (классический стиль)
  • 22.03 — Эстафеты (4х5 км), (4х7.5 км)
  • 23.03 — Масс?старт. Свободный стиль 30 км (женщины)
  • 24.03 — Масс?старт. Свободный стиль 50 км (мужчины)
  • 25.03 — День отъезда.

Второй и третий этапы чемпионата России по лыжным гонкам-2024 состоятся 13 апреля в Апатитах и 14 апреля в Мончегорске, соответствено, где будут разыграны медали соответственно на дистанциях 50 км (женщины) и 70 км (мужчины) классическим стилем.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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