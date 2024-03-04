Чемпионат России по лыжным гонкам: расписание соревнований

Первый этап чемпионата России по лыжным гонкам пройдет с 15 по 25 марта

Чемпионат России по лыжным гонкам в 2024 году пройдет с 15 по 25 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе, Архангельская область. Спортивное соревнование ежегодно проводится Федерацией лыжных гонок России с 1992 года.

Программа соревнований чемпионата России по лыжным гонкам-2024:

15.03 — День приезда

16.03 — Спринт. Свободный стиль

17.03 — Скиатлон (10 км + 10 км)

19.03 — Классический стиль 10/10 км

20.03 — Командный спринт (классический стиль)

22.03 — Эстафеты (4х5 км), (4х7.5 км)

23.03 — Масс?старт. Свободный стиль 30 км (женщины)

24.03 — Масс?старт. Свободный стиль 50 км (мужчины)

25.03 — День отъезда.

Второй и третий этапы чемпионата России по лыжным гонкам-2024 состоятся 13 апреля в Апатитах и 14 апреля в Мончегорске, соответствено, где будут разыграны медали соответственно на дистанциях 50 км (женщины) и 70 км (мужчины) классическим стилем.