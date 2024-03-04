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4 марта, 21:00

Чемпионат России по лыжным гонкам: где смотреть трансляции соревнований

Чемпионат России по лыжным гонкам покажет телеканал «Матч ТВ»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Чемпионат России по лыжным гонкам в 2024 году пройдет с 15 по 25 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе, Архангельская область.
Фото ФЛГР

Чемпионат России по лыжным гонкам в 2024 году пройдет с 15 по 25 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе, Архангельская область. Спортивное соревнование ежегодно проводится Федерацией лыжных гонок России с 1992 года.

В рамках программы чемпионата России состоится всего три этапа. Первый пройдет в марте в Архангельской области. В «Малиновке» пройдут соревнования по 14 дисциплинам.

Второй и третий состоятся 13 апреля в Апатитах и 14 апреля в Мончегорске, соответствено, где будут разыграны медали соответственно на дистанциях 50 км (женщины) и 70 км (мужчины) классическим стилем.

В 2023 году телеканал «Матч ТВ» стал обладателем телевизионных прав на показ чемпионата России по лыжным гонкам и всероссийских соревнований «Чемпионские высоты». Точное расписание трансляций будет известно ближе к началу соревнований.

Чемпионат России по лыжным гонкам: даты и место проведения соревнований

Сборная России по лыжным гонкам
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