Чемпионат России по лыжным гонкам: где смотреть трансляции соревнований

Чемпионат России по лыжным гонкам в 2024 году пройдет с 15 по 25 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе, Архангельская область. Спортивное соревнование ежегодно проводится Федерацией лыжных гонок России с 1992 года.

В рамках программы чемпионата России состоится всего три этапа. Первый пройдет в марте в Архангельской области. В «Малиновке» пройдут соревнования по 14 дисциплинам.

Второй и третий состоятся 13 апреля в Апатитах и 14 апреля в Мончегорске, соответствено, где будут разыграны медали соответственно на дистанциях 50 км (женщины) и 70 км (мужчины) классическим стилем.

В 2023 году телеканал «Матч ТВ» стал обладателем телевизионных прав на показ чемпионата России по лыжным гонкам и всероссийских соревнований «Чемпионские высоты». Точное расписание трансляций будет известно ближе к началу соревнований.

Чемпионат России по лыжным гонкам: даты и место проведения соревнований