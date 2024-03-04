Чемпионат России по лыжным гонкам: даты и место проведения соревнований

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 15 по 25 марта

Чемпионат России по лыжным гонкам в 2024 году пройдет с 15 по 25 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе, Архангельская область. Спортивное соревнование ежегодно проводится Федерацией лыжных гонок России с 1992 года.

Ожидается, что в чемпионате России по лыжным гонкам примут участие более 400 спортсменов, порядка 100 представителей судейского корпуса, а также технические делегаты и представители федерации лыжных гонок России.

В рамках программы чемпионата России состоится всего три этапа. Первый пройдет в марте в Архангельской области. В «Малиновке» пройдут соревнования по 14 дисциплинам.

Второй и третий состоятся 13 апреля в Апатитах и 14 апреля в Мончегорске, соответствено, где будут разыграны медали соответственно на дистанциях 50 км (женщины) и 70 км (мужчины) классическим стилем.