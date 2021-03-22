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Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет со зрителями

13:53

Организаторы чемпионата России по лыжным гонкам, который стартует 27 марта в Тюмени, изменили свое первоначальное решение и допустят зрителей на трибуны. Об этом сообщил исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Иван Курило.

16 марта в федерации сообщили, что предстоящий чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени должен пройти без зрителей.

«Теперь принято решение пустить зрителей на трибуны, но их заполняемость не может превышать 50 процентов, — цитирует ТАСС Курило. — Отмена запрета связана ослаблением требований со стороны местного Роспотребнадзора. На каждый день соревнований будет реализовываться 2 250 билетов».

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10962541

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