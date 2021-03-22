Российский лыжник Спицов рассказал о восстановлении после перелома руки

Российский лыжник Денис Спицов 21 марта в интервью «Тюменской арене» рассказал о восстановлении после травмы руки.

Я только в третий раз после перелома взял лыжную палку в травмированную руку. Поэтому о перспективах говорить, конечно, рано. Но не может не радовать, что с каждым днем боль становится меньше. Я чувствую вск больше уверенности при отталкивании", — заявил Спицов.

1 марта Спицов сломал руку во время тренировки в Оберстдорфе (Германия) на чемпионате мира.

Лыжник планирует выступить на чемпионате России, который пройдет с 27 марта по 4 апреля в Тюмени.