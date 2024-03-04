Бородавко — о Терентьеве: «Он сильно переживает за свое состояние»

Тренер Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» рассказал об участии двукратного призера Олимпиады Александра Терентьева в Деминском марафоне, а также поделился дальнейшими планами спортсмена.

— Не опасно его заявлять сразу на марафон после болезни?

— Марафон чем хорош? Это достаточно спокойное соревнование на небольшом пульсе. Вначале ребята шли достаточно спокойно, где он мог какое-то время поработать вместе с ними.

— Дальше у него в планах чемпионат России, где он побежит спринт?

— Да, самое главное — это спринт и эстафеты. Так как 10-километровая гонка будет классическим ходом, то ее он тоже, скорее всего, побежит.

— Есть ли шанс, что в Малиновке он зарубится в любимом спринте в том числе за победу с Александром Большуновым?

— Хотелось бы, чтобы это случилось. Будем идти поступательно. Мы с ним довольно долгое время не виделись, как он уехал из Тюмени. Прошел почти месяц. Трудно оценить его состояние. Будем надеяться, что все нормально.

— Физическое состояние оценить трудно, а психологический настрой и мотивацию?

— Мотивация есть, желание есть. Он сильно переживает за свое состояние. Это понятно. Будем принимать какие-то решения по ходу тренировок. Сейчас выезжаем на сбор в Малиновку, где будем строить план непосредственно для него, — сказал Бородавко «СЭ».