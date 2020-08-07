Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков прокомментировал обвинения со стороны экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора ВАДА Григория Родченкова. В интервью изданию «Медуза» Родченков заявил, что в последний день Игр-2014 в Сочи менял пробы Александра Зубкова и Александра Легкова. Последнего он назвал «читером» (от английского слова cheat — плутовать, мухлевать, жульничать).

— Про Родченкова я уже тысячу раз говорил. Вы думаете, что после его очередных странных обвинений, я как-то поменял свое мнение? Все его слова в отношении меня — клевета, — сказал «СЭ» Александр Легков.

В ноябре 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала Легкова и Зубкова виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 и лишила спортсменов наград Игр.

В феврале 2018 года CAS, рассмотрев апелляции 39 российских участников Олимпиады-2014, пришел к заключению, что вина 27 спортсменов не доказана, вина еще 12 атлетов доказана частично. В мотивировочной части по делу Легкову, который был полностью оправдан, сказано, что комиссия CAS не нашла прямых доказательств его вины, косвенные показания были признаны недостаточными для обвинений. Таким образом, спортсмен сохранил золото, завоеванное на Играх-2018 в коньковом марафоне, а также серебро в эстафетной гонке. (Тимур Ганеев)