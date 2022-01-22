Царева заняла шестое место в гонке на 55 километров на Ski Classics

Российская лыжница Ольга Царева заняла шестое место в гонке на 55 километров в рамках марафона Visma Ski Classics.

Гонка состоялась в Швейцарии. Победу одержала шведка Ида Даль, ее соотечественница Бритта Юханссон Норгрен пришла к финишу второй. Третью строчку заняла еще одна представительница Швеции Лина Корсгрен.

Лыжные гонки

Марафонская серия Ski Classics

55 км

1. Ида Даль (Швеция) — 2:37.49,0.

2. Бритта Юханссон Норгрен (Швеция) — отставание 2 минуты 16,8 секунды

3. Лина Корсгрен (Швеция) — 3.08,5

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6. Ольга Царева (Россия) — 6.22,5

11. Елизавета Шалабода (Россия) — 10.36,8

18. Дина Некрасова (Россия) — 14.01,5

28. Екатерина Смирнова (Россия) — 18.47,0