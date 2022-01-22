Вылегжанин занял 7-е место в гонке на 55 км в рамках многодневки Ski Classics

Российский лыжник Максим Вылегжанин занял 7-е место в гонке на 55 километров в рамках многодневки Visma Ski Classics.

Гонка состоялась в Швейцарии. Победу одержал норвежец Каспер Стадаас, вторым финишировал его соотечественник Стьян Хоэльгаард, на третьей строчке — еще один представитель Норвегии, Микаэль Гуннульфсен.

Лыжные гонки

Марафонская серия Ski Classics

55 км

1. Каспер Стадаас (Норвегия) — 2:23:26,2

2. Стьян Хоэльгаард (Норвегия) — отставание 0,2 секунды

3. Микаэль Гуннульфсен (Норвегия) — 1,5

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7. Максим Вылегжанин (Россия) — 4,6