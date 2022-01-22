Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 13:33

Вылегжанин занял 7-е место в гонке на 55 км в рамках многодневки Ski Classics

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский лыжник Максим Вылегжанин занял 7-е место в гонке на 55 километров в рамках многодневки Visma Ski Classics.

Гонка состоялась в Швейцарии. Победу одержал норвежец Каспер Стадаас, вторым финишировал его соотечественник Стьян Хоэльгаард, на третьей строчке — еще один представитель Норвегии, Микаэль Гуннульфсен.

Лыжные гонки

Марафонская серия Ski Classics

55 км

1. Каспер Стадаас (Норвегия) — 2:23:26,2

2. Стьян Хоэльгаард (Норвегия) — отставание 0,2 секунды

3. Микаэль Гуннульфсен (Норвегия) — 1,5

...

7. Максим Вылегжанин (Россия) — 4,6

Максим Вылегжанин
0
Читайте также
Особняк в Лос-Анджелесе, ранчо за 8,6 млн долларов и парень-миллионер: как живет Мария Шарапова
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Выиграет ли Большунов олимпийское золото? Успеет ли Латыпов выйти из ковидного карантина? Зимний live
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости