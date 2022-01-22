Вылегжанин занял 7-е место в гонке на 55 км в рамках многодневки Ski Classics
Российский лыжник Максим Вылегжанин занял 7-е место в гонке на 55 километров в рамках многодневки Visma Ski Classics.
Гонка состоялась в Швейцарии. Победу одержал норвежец Каспер Стадаас, вторым финишировал его соотечественник Стьян Хоэльгаард, на третьей строчке — еще один представитель Норвегии, Микаэль Гуннульфсен.
Лыжные гонки
Марафонская серия Ski Classics
55 км
1. Каспер Стадаас (Норвегия) — 2:23:26,2
2. Стьян Хоэльгаард (Норвегия) — отставание 0,2 секунды
3. Микаэль Гуннульфсен (Норвегия) — 1,5
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7. Максим Вылегжанин (Россия) — 4,6
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