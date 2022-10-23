Британский лыжник считает нелепым отсутствие российских спортсменов на Кубке мира

Британский лыжник Эндрю Масгрейв хотел бы, чтобы российские спортсмены участвовали в соревнованиях на Кубке мира.

«Ситуация в лыжных гонках забавная. Я посмотрел на общий зачет Кубка мира, чтобы понять, каким бы он был без русских. Очевидно, прошлый сезон получился бы дерьмовым. Мы должны что-то сделать, чтобы результаты не выглядели такими нелепыми. Это очень сложная ситуация, лично я хочу видеть всех сильнейших в строю. Не хочу побеждать и думать: «Я выиграл только потому, что не было Большунова», — приводит слова Масгрейва РИА Новости Спорт, который ссылается на подкаст Faster Skier.

22 октября FIS объявила о том, что российские и белорусские лыжники не смогут выступать в международных соревнованиях в сезоне-2022/23.