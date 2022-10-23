Дубровский не верит в ближайшее возвращение россиян в соревнования под эгидой FIS

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский заявил, что предпосылок для возвращения российских лыжников, фристайлистов, горнолыжников, прыгунов с трамплина и двоеборцев в ближайшее время на международную арену нет.

«Никаких надежд, ожиданий не было, в общем-то, было все достаточно предсказуемо и понятно. Заседание в Цюрихе [комитета по прыжкам с трамплина] в начале октября шансов не давало, принятие решения перенесли на 22 октября. Честно говоря, даже если теоретически предположить, что нас бы допустили в каком-то статусе, по соображению безопасности спортсменов, по передвижению, в том числе и министерство спорта все для сборной вылеты международные отменило своим приказом, поэтому концентрируемся на подготовке внутри страны, проведении соревнований в рамках внутрироссийского календаря, так как, к сожалению, пока нет предпосылок на возвращение на международные соревнования», — сказал Дубровский ТАСС.