Бородавко: «Большунов неделю не тренировался, но смог победить в спринте за счет тактики»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова в спринте свободным стилем на чемпионате России в Малиновке.

«Александр, можно сказать, неделю не тренировался, у него не было ни скоростных, ни силовых тренировок. После этого тяжело выходить на старт и бороться. И было видно, как трудно сегодня ему после болезни даются старты. Но он смог все преодолеть и тактически грамотно провел гонки. Хотя конкуренты были очень сильны и сегодня мы увидели очень напряженную борьбу. Преимущество Большунова на финише было совсем небольшим, но он полностью контролировал ситуацию», — цитирует Бородавко РИА Новости.

При этом он отметил, что участие 27-летнего спортсмена в следующей гонке пока под вопросом. По словам тренера, все будет зависеть от состояния здоровья и самочувствия лыжника.

Большунов продлил свою победную серию в индивидуальных гонках сезона до 22 стартов. За карьеру он трижды становился олимпийским чемпионом, выигрывал чемпионат мира в скиатлоне и дважды завоевывал Кубок мира.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 15 по 25 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в Устьянском округе (Архангельская область).