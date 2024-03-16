Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

16 марта, 13:57

Большунов стал победителем спринта на чемпионате России, Устюгов финишировал третьим

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Большунов.
Фото ФЛГР

Лыжник Александр Большунов выиграл спринт на чемпионате России в Малиновке.

27-летний спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 13,4 секунды. Второе место занял Иван Горбунов, отставший от лидера на 0,11 секунды. Третьим стал Сергей Устюгов (отставание +0,96).

Чемпионат России. Малиновка

Спринт. Мужчины

1. Александр Большунов — 3.13,4

2. Иван Горбунов — +0,11

3. Сергей Устюгов — +0,96

4. Савелий Коростелев — +1,02

5. Константин Тиунов — +9,80

6. Андрей Мельниченко — +16,03

Александр Большунов
Иван Горбунов
Савелий Коростелев
Сергей Устюгов
3
28
Читайте также
Фразы из репортажей Василия Уткина стали афоризмами
МОК не будет требовать от россиян подписать декларацию с осуждением СВО
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Увольнение работает? «Авангард» выстрадал овертайм, а Буше спас «Авангард» от сухих 0:3 в серии
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вероника Степанова выиграла спринт на чемпионате России в Малиновке

Бородавко: «Большунов неделю не тренировался, но смог победить в спринте за счет тактики»
Новости
RSS RSS
Все новости