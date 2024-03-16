Большунов стал победителем спринта на чемпионате России, Устюгов финишировал третьим

Лыжник Александр Большунов выиграл спринт на чемпионате России в Малиновке.

27-летний спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 13,4 секунды. Второе место занял Иван Горбунов, отставший от лидера на 0,11 секунды. Третьим стал Сергей Устюгов (отставание +0,96).

Чемпионат России. Малиновка

Спринт. Мужчины

1. Александр Большунов — 3.13,4

2. Иван Горбунов — +0,11

3. Сергей Устюгов — +0,96

4. Савелий Коростелев — +1,02

5. Константин Тиунов — +9,80

6. Андрей Мельниченко — +16,03