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17 марта, 08:00

Чемпионат России: смотреть трансляцию скиатлона у женщин в прямом эфире

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 16 по 24 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дарья Непряева.
Фото Соцсети

Скиатлон 20 (10+10) км у женщин в рамках Альфа-Банк Чемпионата России по лыжным гонкам 2023 / 2024 состоится в Центре лыжного спорта «Малиновка» (Архангельская область) в воскресенье, 17 марта. Начало женской гонки запланировано на 10.00 по московскому времени.

Соревнования в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч! Арена», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир — в 09.35 мск. Повтор гонки будет доступен на телеканале «Матч! Страна» в 21.10 мск.

Чемпионат России стартовал 16 марта и завершится 24 марта.

Также медали первенства страны будут разыграны 13 апреля в Апатитах и 14 апреля в Мончегорске.

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