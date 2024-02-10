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Лыжные гонки

10 февраля, 16:15

Бородавко заявил, что Большунов делает на трассе что хочет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов показывает на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта, что находится в отличной форме

«Гонка была неоднозначная, никто не хотел лидировать. В конце начались разборки, Коростелеву выбили две палки, из-за этого он выбыл из борьбы за победу. Илья Семиков сделал хороший задел, который позволил ему занять второе место. Мои поздравления Мальцеву, я знаю, что он особенно настраивался именно на эту гонку. Очень достойно выглядел Сергей Устюгов, ему немного не хватило до медали. Что касается Большунова, то он в отличной форме. Он делает на трассе что хочет, все идет по плану. Он не думает о том, выиграет ли он все гонки на Спартакиаде, он ставит цель на каждую отдельную гонку и к ней готовится», — приводит слова Бородавко ТАСС.

В субботу Большунов выиграл скиатлон на Спартакиаде. Второе место занял Илья Семиков, третье — Артем Мальцев. Большунова одержал 19-ю победу подряд в этом сезоне.

Источник: https://tass.ru/sport/19953475
Всероссийская Спартакиада 2024
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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