Бородавко заявил, что Большунов делает на трассе что хочет

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов показывает на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта, что находится в отличной форме

«Гонка была неоднозначная, никто не хотел лидировать. В конце начались разборки, Коростелеву выбили две палки, из-за этого он выбыл из борьбы за победу. Илья Семиков сделал хороший задел, который позволил ему занять второе место. Мои поздравления Мальцеву, я знаю, что он особенно настраивался именно на эту гонку. Очень достойно выглядел Сергей Устюгов, ему немного не хватило до медали. Что касается Большунова, то он в отличной форме. Он делает на трассе что хочет, все идет по плану. Он не думает о том, выиграет ли он все гонки на Спартакиаде, он ставит цель на каждую отдельную гонку и к ней готовится», — приводит слова Бородавко ТАСС.

В субботу Большунов выиграл скиатлон на Спартакиаде. Второе место занял Илья Семиков, третье — Артем Мальцев. Большунова одержал 19-ю победу подряд в этом сезоне.