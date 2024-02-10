Эстафетные лыжные гонки на Спартакиаде 2024 могут перенести из-за морозов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила «СЭ», что на Спартакиаде сильнейших 2024 возможны переносы соревнований из-за морозной погоды в Тюмени.

Вяльбе рассказала, что планируется перенос эстафетных гонок с 15 на 16 февраля, когда у лыжников должен был быть день отдыха.

— Не хочу обидеть Тюменскую область, но здесь болельщики заточены на биатлонистов. Мы с этим уже смирились. Мы благодарны преданным болельщикам. Тут же не все, кстати, из Тюмени. Есть из Екатеринбурга и других регионов. Самое главное, что у нас здесь все настолько отработано. Лишняя головная боль отсутствует. Сейчас подумаем по поводу эстафеты. Она попадает в холод. Может быть, перенесем на день. В выходные дни нормальная погода. Лучше перенести, чем сносить вообще. Тем более, эстафеты — зрелищные гонки, — сказала Вяльбе «СЭ».